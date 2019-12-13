Маруся Зверобой пригрозила Зеленскому революцией

Волонтера возмутил приезд в Украину съемочной группы российского телеканала "Звезда"

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая), известная своими угрозами в адрес президента Владимира Зеленского, обратилась к властям из-за приезда в Киев российского канала "Звезда".

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Комментируя скандальный приезд в Киев российских журналистов, Зверобой напомнила, что изначально в Крыму и на Донбассе также появлялись они, а затем туда почти беспрепятственно пришли российские войска.

"По показаниям военнослужащей, которая выехала в 2014 году с родителями из Луганска, сначала там вырубили наши СМИ и остались только телеканал "Россия" и "Звезда"! Где круглосуточно крутили два основных тезиса: "бандеровцы наступают" и "Россия готова вас спасти". Затем на улицах появились чужаки в гражданском, а затем войска", – написала она.

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Она также заявила, что президент Владимир Зеленский и его окружение толкают общество к революции.

"Сейчас мы в очевидном окружении. Это Иловайск-2019. Власть! Зеленский! Аваков! Вы своими руками готовите революцию в нашей стране! Остановитесь! Мы не будем рубиться между собой! А вы именно к этому подталкиваете! В поле зрения людей, которым уже нечего терять, будете только вы! Запомните это!", – написала волонтер.

Зверобой выразила мнение, что сейчас президент Зеленский только отвлекает внимание международного сообщества, которое привыкло реагировать на официальные заявления президента страны.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре после визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

28 ноября сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие.

12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко (Лиса) обсуждала ликвидацию волонтера Маруси Зверобой в качестве "сакральной жертвы".