"Готова выступить в защиту". Зверобой прокомментировала разговоры фигурантов дела Шеремета

Участник АТО Маруся Зверобой отреагировала на аудиозапись, на которой Кузьменко "Лиса" обсуждает возможность покушения на нее или похищения детей

Участница АТО Маруся Зверобой в эфире "5 канала" прокомментировала брифинг по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Она заявила, что если подозреваемую медика Юлию Кузьменко (позывной "Лиса"), будут судить, она выступит в ее защиту. "Пусть разбираются адвокаты, полиция… Но даже если эту "Лису" посадят, я к ней на суд тоже приду ее вытаскивать. Что поделаешь? Единство – оно такое", – заявила Зверобой.

Кроме того, она прокомментировала аудиозапись, на которой Кузьменко обсуждает возможность покушения на Зверобой или похищения ее детей.

Зверобой не верит в доказательства и экспертизы, которые были представлены на брифинге по поводу дела Шеремета, где прозвучало, что "Лиса", недавно вела по телефону разговоры о том, что им нужна "сакральная жертва" и в числе возможных жертв была названа как раз Маруся Зверобой или ее дети, которых планировалось похитить.

"Я только "Пуму" (Инна Грищенко, – ред.) узнала. Знаю ее с 2014-го года. И характер ее знаю. Мне не понравилось, когда сказали, что она "лидер". Гаркнула на мужчину и это означает, что она виновата? Это бред какой-то. Характер – это не показатель. Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это "лепят". После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, к их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала", – сообщила Зверобой.

Напомним, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко (Лиса) обсуждала ликвидацию волонтера Маруси Зверобой в качестве "сакральной жертвы".

По данным следствия, одна из подозреваемых в совершении убийства журналиста Юлия Кузьменко занималась поиском "сакральной жертвы", убийство которой поможет дестабилизировать ситуацию в стране.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре после визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

28 ноября сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие.

12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Рок-музыкант Андрей Антоненко рассказал, что ему вменяют организацию убийства Шеремета.

Позже стало известно об остальных подозреваемых в деле Шеремета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня было получено много ответов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам Зеленского, для него и его команды дело Шеремета было одним из приоритетных.