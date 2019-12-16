Кузьменко пообещала "растоптать репутацию каждого" причастного к делу Шеремета, – адвокат

Юлия Кузьменко также согласилась сотрудничать со следствием

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский врач Юлия Кузьменко выразила готовность сотрудничать со следствием. Об этом ее адвокат Владислав Добош написал в Facebook.

"Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения", – привел Добош слова Кузьменко.

Кроме того, по словам Добоша, Кузьменко пообещала "растоптать репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи", причастных к делу Шеремета, когда будет установлена ее непричастность.

"За мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения", – заявила она.

"Мне боятся нечего, потому что я не совершала это страшное преступление, и знаю, что правда за мной. Я уверена, что общество не даст им безконечно фальсифицировать дело против меня!", – привел Добош слова Кузьменко.

Добош также сообщил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

"Оказывается старшего следователя Бирко Василия Анатольевича, который подписал подозрение (в деле об убийстве Шеремета, – ред.), на месте нет и неделю не будет. Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю под подпись хочу! В группе есть еще вагон следователей! Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление! Хочу сегодня, прямо немедленно! В таком резонансном деле приходите завтра или потом не прокатит! Жду!" – рассказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.