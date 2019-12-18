Дело Шеремета. Апелляционный суд перенес заседание по мере пресечения Дугарь

2019-12-18 10:28:51

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Заседание перенесли на 8 января

В Киевский апелляционный суд не поступили материалы по делу относительно избрания меры пресечения одной из подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета – Яны Дугарь.

Об этом сообщает LB.ua.

Заседание перенесли на 8 января.

Судья сообщил, что материалы дела не поступили из Печерского районного суда Киева. 

Сама же Дугарь присутствовала на заседании, но не давала комментариев.

Как ранее сообщал Фокус: 

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
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