Дело Шеремета: Суд перенес рассмотрение апелляции Антоненко

Причина – неявка прокуроров

Апеляциионный суд Киева перенес судебное заседание по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко ("Риффмастера").

Об этом сообщает 5 канал.

"Причина – неявка прокуроров. Следующее заседание назначили на 23 декабря, 13:20", – сказано в сообщении.

Сегодня должны были рассмотреть апелляционную жалобу защиты на избранную меру пресечения – содержание под стражей.

В суде присутствуют адвокаты, волонтеры, Яна Зинкевич – народный депутат 9-го созыва.

На поруки Антоненко готовы взять десять человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.