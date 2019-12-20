Дело Шеремета: Суд перенес рассмотрение апелляции Антоненко

2019-12-20 11:28:27

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Причина – неявка прокуроров

Апеляциионный суд Киева перенес судебное заседание по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко ("Риффмастера").

Об этом сообщает 5 канал.

"Причина – неявка прокуроров. Следующее заседание назначили на 23 декабря, 13:20", – сказано в сообщении.

Сегодня должны были рассмотреть апелляционную жалобу защиты на избранную меру пресечения – содержание под стражей.

В суде присутствуют адвокаты, волонтеры, Яна Зинкевич – народный депутат 9-го созыва.

На поруки Антоненко готовы взять десять человек.

Как ранее сообщал Фокус

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
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