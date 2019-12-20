Дело Шеремета: Суд перенес рассмотрение апелляции Антоненко
2019-12-20 11:28:27
Причина – неявка прокуроров
Апеляциионный суд Киева перенес судебное заседание по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко ("Риффмастера").
Об этом сообщает 5 канал.
"Причина – неявка прокуроров. Следующее заседание назначили на 23 декабря, 13:20", – сказано в сообщении.
Сегодня должны были рассмотреть апелляционную жалобу защиты на избранную меру пресечения – содержание под стражей.
В суде присутствуют адвокаты, волонтеры, Яна Зинкевич – народный депутат 9-го созыва.
На поруки Антоненко готовы взять десять человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
- На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.
- Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.
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