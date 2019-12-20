Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко подал в суд на Зеленского, Рябошапку и Авакова

2019-12-20 12:58:46

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Иск касается нарушения презумпции невиновности, защите чести и достоинства

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко ("Риффмастер") подал в суд на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Антоненко Святослав Жерновников.

Иск касается нарушения презумпции невиновности, защите чести и достоинства.

"Иск (подали – ред.) в Печерский суд из-за того, что его (Антоненко – ред.) назвали преступником. Называли его и фото показывали. Кто может называть его преступником, если еще идут суды? Это нарушение презумпции невиновности", – сказал адвокат, передает Громадське.

Как ранее сообщал Фокус

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
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