Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко подал в суд на Зеленского, Рябошапку и Авакова

Иск касается нарушения презумпции невиновности, защите чести и достоинства

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко ("Риффмастер") подал в суд на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Антоненко Святослав Жерновников.

Иск касается нарушения презумпции невиновности, защите чести и достоинства.

"Иск (подали – ред.) в Печерский суд из-за того, что его (Антоненко – ред.) назвали преступником. Называли его и фото показывали. Кто может называть его преступником, если еще идут суды? Это нарушение презумпции невиновности", – сказал адвокат, передает Громадське.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.