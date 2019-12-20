С Гладковского сняли электронный браслет

Защита предоставила суду доказательства надлежащего процессуального поведения подозреваемого в течение двух месяцев

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) разрешил экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому не носить электронное средство контроля (электронный браслет), удовлетворив прошение адвокатов чиновника.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

"ВАКС действительно принял решение снять электронный браслет с Гладковского по ходатайству защиты", – сказали в САП.

Эту информацию подтвердил адвокат Гладковского Руслан Волынец, сообщает Громадське.

По его словам, защита предоставила суду соответствующие доказательства надлежащего процессуального поведения Гладковского в течение двух месяцев.

"Прокуроры просили продолжить все обязанности, мы просили снять браслет. Суд разрешил, и его уже сняли", – сказал Волынец.

При этом суд продлил Гладковскому ряд других обязательств: являться по вызову, не общаться с определенными свидетелями по делу, не покидать Киев и Киевскую область без разрешения, сдать паспорта для выезда за границу.

Гладковского подозревают в том, что он, будучи в должности первого заместителя секретаря СНБО, использовал служебное положение и способствовал внесению изменений в оборонный заказ Минобороны на поставку транспортных средств производства компании "Богдан", в результате чего государство получило 10,62 млн грн убытков.

В компании же ответили: их поставки грузовых автомобилей для ВСУ позволили снизить цену на эту категорию техники, поскольку до того момента украинская армия закупала такие автомобили только у одного производителя.

Как ранее сообщал Фокус:

17 октября Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро.

При этом в корпорации "Богдан" утверждают, что Гладковский не собирался бежать из Украины, а планировал вылетить в Брюссель на выставку Bus world 2019.

Гладковский назвал задержание политически мотивированным преследованием для "создание картинки для ТВ" и в знак протеста объявил голодовку.

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на два месяца с возможностью выхода под залог в 10,6 млн грн.

В суде пояснили, что сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены государству Гладковским.