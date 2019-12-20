С Гладковского сняли электронный браслет
2019-12-20 20:31:02
Защита предоставила суду доказательства надлежащего процессуального поведения подозреваемого в течение двух месяцев
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) разрешил экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому не носить электронное средство контроля (электронный браслет), удовлетворив прошение адвокатов чиновника.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
"ВАКС действительно принял решение снять электронный браслет с Гладковского по ходатайству защиты", – сказали в САП.
Эту информацию подтвердил адвокат Гладковского Руслан Волынец, сообщает Громадське.
По его словам, защита предоставила суду соответствующие доказательства надлежащего процессуального поведения Гладковского в течение двух месяцев.
"Прокуроры просили продолжить все обязанности, мы просили снять браслет. Суд разрешил, и его уже сняли", – сказал Волынец.
При этом суд продлил Гладковскому ряд других обязательств: являться по вызову, не общаться с определенными свидетелями по делу, не покидать Киев и Киевскую область без разрешения, сдать паспорта для выезда за границу.
Гладковского подозревают в том, что он, будучи в должности первого заместителя секретаря СНБО, использовал служебное положение и способствовал внесению изменений в оборонный заказ Минобороны на поставку транспортных средств производства компании "Богдан", в результате чего государство получило 10,62 млн грн убытков.
В компании же ответили: их поставки грузовых автомобилей для ВСУ позволили снизить цену на эту категорию техники, поскольку до того момента украинская армия закупала такие автомобили только у одного производителя.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 октября Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро.
- При этом в корпорации "Богдан" утверждают, что Гладковский не собирался бежать из Украины, а планировал вылетить в Брюссель на выставку Bus world 2019.
- Гладковский назвал задержание политически мотивированным преследованием для "создание картинки для ТВ" и в знак протеста объявил голодовку.
- 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на два месяца с возможностью выхода под залог в 10,6 млн грн.
- В суде пояснили, что сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены государству Гладковским.
- 21 октября за Гладковского внесли залог в сумме 10,6 млн грн. В тот же день Гладковский с электронным браслетом вышел из СИЗО.
- Позже САП обжаловала сумму залога Гладковскому. Изначально САП просила залог для Гладковского в размере 100 млн грн, но суд арестовал экс-замсекретаря СНБО с залогом всего в 10 млн грн.