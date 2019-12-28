Прокурор заявил, что экс-"беркутовцы" находятся в списках на обмен
2019-12-28 15:48:23
На заседании суда прокурор зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из СИЗО
Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы "Беркута", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.
Об этом сообщает Громадське.
Прокуроры просят изменить меру пресечения бывшим экс-"беркутовцам".
На заседании суда Куцый зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из СИЗО.
28 декабря апелляционный суд продолжает заседание, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-"беркутовцов", обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014.
24 декабря Святошинский районный суд Киева оставил под стражей четверых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".
Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.
- По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.
- В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.
- 23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.
- Боевики заявили, что в рамках обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и хотят получить 87 человек.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря должен состояться обмен удерживаемыми лицами.