Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь

Сегодня ночью и утром огонь на линии соприкосновения не открывался

7 января вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Обстрелы зафиксированы возле населенного пункта Васильевка, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток".

В результате обстрелов потерь среди военнослужащих ООС не было.

С начала суток 8 января российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус: