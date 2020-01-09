Высший совет правосудия уволил двух судей за существенные дисциплинарные проступки

Своих должностей лишились Елена Литвиненко и Иван Шепитко

Высший совет правосудия (ВСП) сегодня, 9 января, уволил судью Барышевского районного суда Елену Литвиненко, которая в мае приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp за якобы системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

Об этом говорится на сайте ВСП.

Первая дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что судья нарушила правила территориальной юрисдикции, а также положение ст.150 Гражданского процессуального кодекса, согласно которой нельзя принимать меры обеспечения иска, которые по содержанию тождественны исковым требованиям, если при этом спор не решается по существу.

Кроме того, в ВСП решили, что судья не учла специфику правоотношений между истцом и ответчиком, оставив без внимания положения специального законодательства – Воздушного кодекса Украины.

Высший совет правосудия признал это существенным дисциплинарным проступком.

Кроме того, 9 января ВСП принял решение уволить судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко.

Увольнение связано с тем, что Шепитко в мае 2019 года запретил членам Высшей квалификационной комиссии судей проводить квалификационное оценивание. В ВСП посчитали, что это решение было принято с нарушением правил юрисдикции и без достаточных обоснований.

"Судья... допустил обеспечение иска в способ, не предусмотренный законом, чем де-факто запретил ответчикам выполнять полномочия по квалификационному оцениванию судей до вступления решения в законную силу, в результате чего была заблокирована работа не только больше половины состава ВККСУ, но и деятельность комиссии как коллегиального органа", – отметили в Высшем совете правосудия.

Шепитко также фигурирует в уголовном деле о "пленках Вовка". Следствие выяснило, что председатель ОАСК Павел Вовк и некоторые судьи организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Цель этих действий – избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.

Подозреваемых было четверо: глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов, судья ОАСК Игорь Погребниченко и одесский судья Иван Шепитко.

Расследование дела продолжалось три месяца и завершилось досрочно в связи с отказом Шевченковского райсуда Киева в продлении сроков.

Как сообщал Фокус:

12 июня Барышевский районный суд Киевской области приостановил лицензию компании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом.

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая приняла решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, подала заявление об отставке.