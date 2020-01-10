Пристайко: Иран предоставил украинским специалистам доступ к "черным ящикам" и обломкам боинга

Глава МИД Украины заявил, что украинская сторона получила полное сотрудничество от иранской стороны

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран обеспечил полный доступ к материалам расследования по авиакатастрофе самолета "МАУ", к месту крушения и к черным ящикам.

Об этом Пристайко сообщил на брифинге.

"В Тегеран вылетело почти 50 человек нашим военным самолетом. Они сейчас пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним случилось. Мы получаем полное сотрудничество от иранской стороны. Мы получили доступ к деталям самолета, к месту падения, полиция обеспечивает безопасность на месте падения. Наша команда получила доступ к черным ящикам, с помощью которых мы будем рекоструировать полет самолета", – заявил Пристайко.

Кроме того, Украина получила доступ к записям разговоров диспетчеров с центра управления полета аэропорта.

По его словам, ни одна из версий не отклоняется, а также, будет создана международная коалиция по расследованию авиакатастрофы.

"Наша главная задача – справедливо выяснить причины трагедии. Мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. В 19.30 мы будем говорить со всеми министрами иностранных дел", – заявил глава МИД Украины.

Также он сообщил, что украинские специалисты на месте не видели бульдозеры, которые сгребают остатки самолета. При этом он отметил, что территория большая и наши спецеалисты не могут за всем уследить.

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.