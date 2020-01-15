В Луганске боевики пытались завербовать чиновника Минюста

Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб госбезопасности

Луганские оккупанты из "МГБ ЛНР" пытались завербовать чиновника одного из региональных подразделений Министерства юстиции в Луганской области и склонить его к антигосударственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что во время визита юриста в оккупированный Луганск, представители "спецслужб" псевдореспублики задержали его. Террористов заинтересовала не только работа мужчины на госдолжности, но и то, что его отец занимает высокую должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

С помощью шантажа и психологического давления оккупанты заставили мужчину подписать согласие на сотрудничество. В частности, юрист должен был передавать боевикам информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений на Луганщине, а также о работе своего отца. Инструкции от кураторов мужчина должен был получать по телефону.

Приехав на подконтрольную украинской власти территорию, чиновник попал в поле зрения СБУ. Мужчина уже предоставил показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных целях.

Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Коллегия судей Крюковского районного суда города Кременчуга, приговорила к 12 годам заключения жителя Полтавщины, который шпионил для российского ФСБ.

В СБУ сообщили, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.

В ноябре 2019 года российские спецслужбы также пытались завербовать жителя Черниговской области.