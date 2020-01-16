Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрелов гражданских на Донбассе

2020-01-16 21:59:36

32 0

В результате обстрелов пострадали четыре местных жителя

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по фактам обстрелов боевиками жилых домов на территории Донецкой области. 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Указанное является результатом обработки очередного доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. Так, в результате обстрелов, которые состоялись в сентябре 2019 года, трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку. Еще одна женщина получила ранения в собственном дворе", – сказано в сообщении.

Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта открыли дело по ч.1 ст. 438 УК Украины.

Вести расследования будут следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...