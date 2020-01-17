Проверили на полиграфе и понизили в должности офицера, который говорил о "реинтеграции с боевиками"

Расследование установило, что постороннего влияния на полковника не было

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковника Алексея Ноздрачева после заявлений, которые "выходят за пределы его служебных обязанностей", понизили в должности. Об этом сообщила в Facebook Военная служба правопорядка.

"По результатам служебного расследования полковник Ноздрачев привлечен к дисциплинарной ответственности – понижение в должности, – говорится в сообщении. – Дальнейшее прохождение им службы не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины".

Основание для наказания – грубое нарушение требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц.

Отмечается, что в ходе служебного расследования использовался полиграф. Обстоятельства и условия события были изучены специалистами военной контрразведки СБУ. Установлено, что постороннего влияния на полковника не было.

Напомним, что 12 декабря во время круглого стола в Киеве Ноздрачев заявил, что "украинские военные и военные российские, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегруются очень быстро".

В Генштабе заявили, что высказывания полковника являются "оценочными и субъективными" и пообещали провести служебное расследование.

На следующий день Ноздрачев извинился за свои высказывания.

Как ранее сообщал Фокус:

На Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков второй день подряд погибают украинские военные.

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