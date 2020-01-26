С Альперина сняли электронный браслет

По словам адвоката бизнесмена, прокурор "забыл" передать постановление о продлении меры пресечения

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом украинской контрабанды" и обвиняют в создании преступной группы для махинаций на таможнях, сняли электронный браслет. Об этом сообщил его адвокат Андрей Федур в Facebook.

"И пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадим Альперина – с него сняли "электронный браслет“, закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС (Высшего админсуда)", – написал Федур.

При этом адвокат сообщил, что Альперин в дальнейшем будет "добросовестно выполнять" возложенные на него обязанности, как подозреваемого. Он заверил, что его подзащитный не будет покидать постоянное место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.

Федур также сообщил, что данное решение суда имело некий, по его словам, "забавный" подтекст.

"Комичность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. (выходец из луганской недореспублики) боролся, как лев, чтобы продолжить судом обязанность носить "электронный браслет". И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А. В. "забыл" передать решение в исполнение. Не думаю, что поведение прокурора можно объяснить словами из песни: "укололся и забылся". Здесь, видимо, что-то другое", – написал Федур.

Отдельно он отметил, что для следственного судьи ВАСу эта история должна стать "сигналом ценности решения".

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться.

Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".

Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.

27 ноября Альперин сам пришел в САП, где его задержали сотрудники НАБУ.

Высший антикоррупционный суд избрал одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.

За него внесли залог, и он вышел на свободу.