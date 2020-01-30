В деле Шеремета еще недостаточно доказательств, – Рябошапка

Генпрокурор заявил о необходимости установить не только организаторов преступления, но и его заказчиков

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета пока еще недостаточно доказательств, чтобы его передать в суд. По его мнению, должны быть собраны дополнительные улики.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", – сказал Рябошапка.

Он обратил внимание на то, что дополнительные доказательства должны собираться и после того, как кому-то сообщают о подозрении. Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, по его словам, не должно останавливаться на этом этапе.

"Чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей, а мы должны двигаться в обоих направлениях, подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний", – сказал Рябошапка.

Генпрокурор указал на то, что это расследование можно будет считать полным после установления не только организаторов преступления, но и его заказчиков.

"Это наша задача – двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, без этого расследование будет неполноценным", – подытожил Рябошапка.

Отметим, депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что отсутствие результатов в расследовании убийства Павла Шеремета может стать поводом для отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

В "Слуге народа" подчеркнули, что одно дело показывать слайды (презентация Нацполиции о задержании подозреваемых в убийстве) и совсем другое - подтвердить показанную на них информацию доказательствами, которые не вызывают сомнений.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Ее отправили только под ночной домашний арест.