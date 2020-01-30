На территории Китая может находиться более 500 украинцев, – МИД

В Министерстве отметили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины

По состоянию на январь 2020 года на территории КНР может находиться более полтысячи украинцев. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос РБК-Украина.

"По состоянию на январь 2020 года, на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время, фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", – сообщили в ведомстве.

В Министерстве отметили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, находящихся в местах, пораженных вирусом.

"МИД Украины, а также все причастные ЦОИВ, в пределах компетенции, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных вирусом", – сообщили в МИД.

Напомним, сегодня самолет авиакомпании SkyUp доставил в аэропорт "Борисполь" 158 украинцев из популярного у туристов китайского города Санья.

Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин на брифинге заявил, что эвакуированных из китайского города Санья украинских туристов не будут отправлять на карантин.

Как ранее сообщал Фокус:

С 26 января в аэропорту "Борисполь" в начали измерять температуру пассажиров, которые прилетелими прямыми авиарейсами из Китая.

Авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, прекращает полеты в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом. Туристов возвращают домой.