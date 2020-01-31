У двух львовян, вернувшихся из Китая, обнаружили подозрительны симптомы

Украинцы изолированы в специальные боксы с отдельными входами, к которым имеет доступ ограниченный круг лиц

Во Львове с симптомами респираторных заболеваний госпитализировали двух мужчин, которые недавно возвратились из Китая. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает ZAXID.NET.

По его словам, украинцы изолированы в специальные боксы с отдельными входами, к которым имеет доступ ограниченный круг лиц. Они будут находиться там, пока не придут результаты их лабораторных исследований. Анализы отобраны 27 и 29 января, результаты ожидаются на следующей неделе.

"Состояние обоих пациентов удовлетворительное, у них легкие катаральные симптомы. Оба львовян находятся в специальном боксе в инфекционной больнице. У них отобрали специальные анализы. Результаты будут на следующей неделе. К тому времени они будут находиться в боксе", – сказал Васько.

Один из пациентов, 20-летний львовянин, учился в КНР, однако довольно далеко от города Ухань, откуда пошло распространение коронавируса. Другой, 40-летний мужчина, поехал в Китай в туристическую поездку, на остров Хайнянь, но прервал ее и вернулся во Львов.

"Они вернулись не из определенных зоной эпидемиологической опасности провинций и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели экспресс-тесты на грипп. Они отрицательные. Другие пробы и анализы отобраны и отправлены в Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Состояние здоровья этих пациентов сегодня – близкое к удовлетворительному, у них наблюдаются легкие катаральные симптомы", – сообщил Васько.

Он добавил, что в случае необходимости увеличить количество мест, во Львове есть резервные больницы, которые будут готовы принимать пациентов.

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