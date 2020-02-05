Дело Трубы будут расследовать его экс-подчиненные из ГБР

2020-02-05 17:59:47

24 0

По словам Рябошапки, дело было передано из Национальной полиции

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дело Романа Трубы находится на стадии досудебного расследования, оно передано в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Рябошапки, дело было передано из Национальной полиции.

"Дело находится на стадии досудебного расследования. Мы передали это дело из Национальной полиции в Государственное бюро расследований. Поскольку в ГБР сейчас другой руководитель, я думаю, что по нему смогут обеспечить быстрое и эффективное расследование", – говорит Рябошапка.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...