Верховный Суд отказался рассматривать иск Трубы против Зеленского

Суд отказался рассматривать иск Трубы из-за "нарушения правила объединения исковых требований"

Верховный суд вернул бывшему директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным его увольнение.

Об этом говорится в материалах суда.

"Исковое заявление ОСОБА_1, поданное адвокатом Медведем Василием Осиповичем, к Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу, Государственного бюро расследований о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приобщенными к нему документами", – скаазно в решении суда.

Сообщается, что суд отказался рассматривать иск Трубы из-за "нарушения правила объединения исковых требований".

"По содержанию иска ОСОБА_1 объединены исковые требования как к Президенту Украины, которые с учетом требований соблюдения инстанционной подсудности, определенной статьей 22 КАС Украины, подсудны Верховному суду как суду первой инстанции, так и к Государственному бюро расследований, которые подсудны Окружному административному суду города Киева", – сказано в решении суда.

В постановлении указано, что возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

Напомним, по мнению Трубы, его увольнение было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп.

Как ранее сообщал Фокус:

В середине декабря тогда еще Генпрокуратура открыла дело против Трубы по ст.343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия).

Сам Труба заявил позже, что это дело – месть Порошенко. К тому же это производство якобы бесперспективно. Также его интересовало, кто заказал и установил прослушку в его кабинете.