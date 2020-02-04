Верховный Суд отказался рассматривать иск Трубы против Зеленского
2020-02-04 14:20:08
Суд отказался рассматривать иск Трубы из-за "нарушения правила объединения исковых требований"
Верховный суд вернул бывшему директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным его увольнение.
Об этом говорится в материалах суда.
"Исковое заявление ОСОБА_1, поданное адвокатом Медведем Василием Осиповичем, к Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу, Государственного бюро расследований о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приобщенными к нему документами", – скаазно в решении суда.
Сообщается, что суд отказался рассматривать иск Трубы из-за "нарушения правила объединения исковых требований".
"По содержанию иска ОСОБА_1 объединены исковые требования как к Президенту Украины, которые с учетом требований соблюдения инстанционной подсудности, определенной статьей 22 КАС Украины, подсудны Верховному суду как суду первой инстанции, так и к Государственному бюро расследований, которые подсудны Окружному административному суду города Киева", – сказано в решении суда.
В постановлении указано, что возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.
Напомним, по мнению Трубы, его увольнение было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 декабря Верховная Рада приняла закон о перезапуске ГБР. 27 декабря Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.
- В середине декабря тогда еще Генпрокуратура открыла дело против Трубы по ст.343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия).
- Сам Труба заявил позже, что это дело – месть Порошенко. К тому же это производство якобы бесперспективно. Также его интересовало, кто заказал и установил прослушку в его кабинете.
- Канадские эксперты подствердили, что на "пленках Трубы" есть голос экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы. Об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.