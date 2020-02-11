МОЗ: На коронавирус проверяют пять человек. Три из них недавно вернулись из Китая
2020-02-11 13:22:00
Три человека сами обратились к медикам
В Украине проверяют 5 человек на наличие коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявила на брифинге глава МОЗ Зоряна Скалецкая, передает Громадське.
По ее словам, в стране наложен постоянный мониторинг состояния людей, которые возвращаются из Китая.
"Мы с ними постоянно на телефонной связи, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью. У них и еще у двух лиц, которые контактировали с ними, взяты материалы для обследования и исследования. То есть на сегодня есть 5 человек, которых мы проверяем на коронавирус", — рассказала Скалецкая.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- На данный момент подтверждено заболевание коронавирусом в двух украинцев. Они находились на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин .
- Эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй (эпицентр вспышки коронавируса) планировалась на 11 февраля, однако в последний момент ее перенесли.
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