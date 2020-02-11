МОЗ: На коронавирус проверяют пять человек. Три из них недавно вернулись из Китая

Три человека сами обратились к медикам

В Украине проверяют 5 человек на наличие коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявила на брифинге глава МОЗ Зоряна Скалецкая, передает Громадське.

По ее словам, в стране наложен постоянный мониторинг состояния людей, которые возвращаются из Китая.

"Мы с ними постоянно на телефонной связи, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью. У них и еще у двух лиц, которые контактировали с ними, взяты материалы для обследования и исследования. То есть на сегодня есть 5 человек, которых мы проверяем на коронавирус", — рассказала Скалецкая.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.