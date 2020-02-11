Возвращенные Россией военные корабли выйдут в море к лету, – Воронченко

По словам коммандующего ВМС Украины, россияне даже не убрали осколки снарядов

Возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" к началу лета снова выйдут в море в составе ВМС Украины.

Об этом заявил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко, передает Радио Свобода.

"Сейчас оформлены все документы на постановку их в ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снятое, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, представляющих Украину в международных судах", – рассказал Воронченко.

По его словам, пройдет еще раз обзор катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдут на плановый ремонт.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". В военную гавань Очакова они прибыли 20 ноября.

Командующий ВСМУ Игорь Воронченко заявил, что Россия угробила украинские корабли. По его словам, на кораблях даже поснимали плафоны, розетки и унитазы.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.