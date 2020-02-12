Исследование: на Киевщине чаще заказывают вибраторы, а во Львовской области любят БДСМ-игрушки

В 2019 году украинцы приобрели более 100 000 секс-изделий

Компания LOVESPACE составила "Карту любви Украины за 2019", подсчитав, которые секс-товары всего покупают украинцы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2019 году украинцы приобрели более 100 000 секс-изделий.

Самым популярным товаром в прошлом году стали лубриканты (23% от общего количества).

Далее идут вибраторы (10,5%), вагины и мастурбаторы (7%), анальные пробки (7%), фаллоимитаторы (6%), БДСМ-аксессуары (5,5%), тампоны (4%) и вагинальные шарики ( 4%).

Вибраторы чаще всего покупали в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

Искусственные вагины и мастурбаторы популярны в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях. БДСМ-аксессуары популярны в Волынской, Винницкой, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

Сообщается, что февраль – самый самый популярный месяц для покупок девайсов, ведь игрушки для взрослых является одним из самых распространенных подарков в День святого Валентина.

В среднем компания ежедневно обрабатывает 7 фейковых заказов, когда кто-то заказывает кому-то резиновую куклу или расширитель анального отверстия.

Как ранее писал Фокус:

Ассоциация режиссеров Великобритании составила перечень правил съемки обнаженных и сексуальных сцен в кино. Согласно новым правилам, британским режиссерам запрещено просить актера раздеться на пробах, поскольку кандидаты на роль могут чувствовать себя обязанными согласиться на просьбу, чтобы получить работу.

Из-за намерений бороться с сексуальными домогательствами и продвижением сексуальных услуг Facebook и Instagram запретят использование смайликов намекающих на секс. Из-за новых "санкций" под запрет попали эмодзи баклажана, капли воды, губ и персика.