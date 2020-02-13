На Донбассе бойцы ВСУ задержали пьяного боевика-наркомана
2020-02-13 13:24:51
Российский наемник дает показания о преступлениях оккупационной администрации
Украинские военные задержали рядового российско-оккупационных войск на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Отмечается, что боевик Владислав Енко 1995 года рождения находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.
В настоящее время оккупанта опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил.
Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.
Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.
Как ранее сообщал Фокус:
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10 февраля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военнослужащих не пострадал.
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11 февраля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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12 февраля боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет.
- Разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Они потеряли 27 человек боевого состава.