Дубилет разъяснил, что означает "перепись через спутник"
2020-02-14 10:44:41
Речь может идти только о приблизительной оценке, а не о переписи
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью "Украинскому радио" говорил о возможностях переписи населения на оккупированных территориях Крыма и Донбасса с помощью спутниковой съемки. Вслед за этим в Интернете распространилась новость о том, что планируется провести перепись населения на оккупированных территориях через спутник.
Дубилет посчитал нужным пояснить, как было на самом деле.
"Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве. Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других "горячих" точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом. Решили, что надо изучить, насколько это возможно".
И когда люди видели заголовок типа "Дубилет хочет посчитать украинцев через спутник", но без контекста, то часть из них решила, что "я какой-то космонавт" – прокомментировал Дубилет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что международное сообщество может не признать результаты электронной переписи.
- Директор КМИС Владимир Паниотто в свою очередь заявил, что с помощью электронной переписи невозможно узнать 90% необходимой информации.
- Дмитрий Дубилет заявил, что среди причин уменьшения количества населения в Украине – миграция и отрицательная демография. К этим двум негативным трендам также стоит добавить оккупацию Россией части территории Украины.