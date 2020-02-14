Дубилет разъяснил, что означает "перепись через спутник"

Речь может идти только о приблизительной оценке, а не о переписи

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью "Украинскому радио" говорил о возможностях переписи населения на оккупированных территориях Крыма и Донбасса с помощью спутниковой съемки. Вслед за этим в Интернете распространилась новость о том, что планируется провести перепись населения на оккупированных территориях через спутник.

Дубилет посчитал нужным пояснить, как было на самом деле.

"Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве. Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других "горячих" точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом. Решили, что надо изучить, насколько это возможно".

И когда люди видели заголовок типа "Дубилет хочет посчитать украинцев через спутник", но без контекста, то часть из них решила, что "я какой-то космонавт" – прокомментировал Дубилет.

Как ранее сообщал Фокус: