Офис Президента подает на "Схемы" в суд

В пресс-службе главы государства заявили, что выводы программы "Схемы" являются манипуляцией общественным мнением

В Офисе Президента (ОП) Украины официально заявили, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы" о возможной встрече Владимира Зеленского с секретарем совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане целиком и полностью не соответствует действительности.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы президента.

"Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым", – говорится в сообщении.

В пресс-службе президента подчеркнули, что выводы программы "Схемы", которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на каких-то тайных "источниках", являются откровенной манипуляцией общественным мнением.

"Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой", – говорится в заявлении ОП.

Офис президента Украины также сообщил, что обратится с иском в суд, в котором будет требовать от программы "Схемы" опровержений и извинений за изложенную в сюжете неправдивую информацию.

"Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя – телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием", – говорится в заявлении ОП.

Как ранее сообщал Фокус:

5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне. В Омане Зеленский действительно встретился с представителем министра иностранных дел страны.

В Украину Зеленский вернулся 9 января, спустя почти сутки после авиакатастрофы в Иране.

В программе "Схемы: коррупция в деталях", которая вышла 13 февраля, говорится, что президент Владимир Зеленский находился в Омане в одно время с секретарем безопасности России Николаем Патрушевым.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак раскритиковал выводы журналистов, назвав информацию, изложенную в сюжете программы "Схемы", ложью.