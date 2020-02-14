Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Кузьменко и Дугарь под стражей
2020-02-14 16:22:23
Подозреваемым в убийстве журналиста отказались менять меру пресечения
Киевский апелляционный суд не стал смягчать меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
На заседании судьи рассмотрели апелляционную жалобу, поданную защитой Кузьменко на решение судьи Печерского районного суда Киева от 4 февраля 2020 года.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 4 февраля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения", – сказано в сообщении.
Кроме того, суд оставил под стражей медсестру Яну Дугарь, передает Украинская правда.
Адвокаты Дугарь просили отменить ей ночной домашний арест. Несколько действующих и бывших народных депутатов хотели взять медсестру на поруки.
Как ранее сообщал Фокус:
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
- На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.
- Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Ее отправили только под ночной домашний арест.