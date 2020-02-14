Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Кузьменко и Дугарь под стражей

2020-02-14 16:22:23

19 0

Подозреваемым в убийстве журналиста отказались менять меру пресечения

Киевский апелляционный суд не стал смягчать меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

На заседании судьи рассмотрели апелляционную жалобу, поданную защитой Кузьменко на решение судьи Печерского районного суда Киева от 4 февраля 2020 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 4 февраля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения", – сказано в сообщении.

Кроме того, суд оставил под стражей медсестру Яну Дугарь, передает Украинская правда.

Адвокаты Дугарь просили отменить ей ночной домашний арест. Несколько действующих и бывших народных депутатов хотели взять медсестру на поруки.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
Loading...