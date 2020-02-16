В Житомир прилетают строители из Китая: всех отправят на карантин
2020-02-16 11:53:00
На протяжении двух недель за гражданами КНР будут наблюдать медики
В Житомире на двухнедельный карантин отправят работников китайской компании, которые возвращаются в город для строительства объездной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
В ОГА подчеркнули, что за сотрудниками в течение двух недель будут наблюдать медики.
"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда около 40 работников из КНР работало на объекте", – говорится в сообщении.
Также местные власти просят не создавать панику из-за сложившейся ситуации.
"На уровне государства и области принимаются все возможные меры, способствующие полноценной защите населения. Все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов. Работники, которые возвращаются из Китая, будут изолированы на время наблюдения за ними медиками", – отмечает председатель ОГА.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.