В Житомир прилетают строители из Китая: всех отправят на карантин

На протяжении двух недель за гражданами КНР будут наблюдать медики

В Житомире на двухнедельный карантин отправят работников китайской компании, которые возвращаются в город для строительства объездной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

В ОГА подчеркнули, что за сотрудниками в течение двух недель будут наблюдать медики.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда около 40 работников из КНР работало на объекте", – говорится в сообщении.

Также местные власти просят не создавать панику из-за сложившейся ситуации.

"На уровне государства и области принимаются все возможные меры, способствующие полноценной защите населения. Все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов. Работники, которые возвращаются из Китая, будут изолированы на время наблюдения за ними медиками", – отмечает председатель ОГА.

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