ДТП в Броварах: задержан руководитель полицейского спецназа

Во время ДТП полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения

Государственное бюро расследований задержало одного из руководителей взвода полка полиции особого назначения после совершения им ДТП в Броварах.

ОБ этом сообщает пресс-служба ГБР.

Во время ДТП полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Правоохранитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – сказано в сообщении.

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Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.\

Издание "Трибуна-Бровары" сообщило, ссылаясь на слова руководителя местной полиции Олега Петренко, что полицейский ранее работал в спецподразделении "Беркут".

Как ранее сообщал Фокус:

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