При продаже земельных паев их владельцы потеряют право на субсидию, – депутат Кулинич

По мнению депутата, этот вопросу нужно урегулировать на законодательном уровне

В случае возможного принятия законопроекта об обороте земель, при действующий системе начисления субсидий, владельцы паев, которые решат их продать и получат соответствующий доход, потеряют право на получение субсидий. Об этом во время Согласительного совета Верховной Рады заявил председатель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич, передает УНИАН.

"У людей есть огромные опасения относительно потери субсидии в случае, если владелец пая решит его продать. Вполне очевидно, что при действующей системе начисления субсидий люди ее потеряют. И как это можно объяснить пенсионеру, который получает пенсию около 2000 гривен в месяц?", – отметил депутат.

По словам Кулинича, если владелец пая решит его продать и рассчитывает за эти деньги каким-то образом существенно улучшить свою жизнь, то по факту все эти средства могут пойти на оплату коммуналки.

"Этот вопрос надо урегулировать и доход от продажи земли не должен браться в расчет при начислении субсидий", – подчеркнул председатель депутатской группы "Довира".

По его мнению, решение этой проблемы обязательно надо закрепить на законодательном уровне. Кулинич также акцентировал внимание на том, что государственная поддержка аграриев, особенно – в контексте возможного введения оборота сельхозземель – должна быть системной и долгосрочной, а не определяться на каждый отдельно взятый год.

"Эта норма должна быть закреплена на законодательном уровне как минимум на 5 лет. Мы с коллегами по группе "Довира" такой законопроект зарегистрировали", – добавил Кулинич.

Напомним, что депутатская группа "Довира" зарегистрировала законопроект "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения «Бюджетного кодекса Украины" относительно бюджетной поддержки АПК". Им предлагается установить долгосрочный период предоставления бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителям, а также определить ее размер – не менее 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве.

Как ранее сообщал Фокус:

6 февраля Верховная Рада приступила к рассмотрению закона №2278-10 об открытии рынка земли во втором чтении.

За первый день депутаты успели рассмотреть 184 правки к законопроекту из 4000 ранее подготовленных.