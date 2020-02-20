Эвакуация из Уханя: самолет с украинцами приземлился в Харькове

2020-02-20 12:10:23

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Самолет находился на дозаправке в аэропорту "Борисполь"

Самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуировал украинцев и иностранцев из Уханя, приземлился в аэропорту Харькова.

Об этом сообщают данные сайта FlightRadar.

Напомним, Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя улетел из аэропорта "Борисполь", в котором он находился на дозаправке.

Специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции украинцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Там с ночи продолжаются протесты местных жителей. Они перекрывают дороги и требуют не селить здесь эвакуированных. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • В списки эвакуированных не попала украинка Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но попольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации.
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