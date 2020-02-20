Передача состоялась в районе моста через Северский Донец около города Счастье

Луганские оккупанты передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля во время атаки боевиков в районе Золотого. Также были переданы останки украинского бойца, погибшего в ходе боев в районе Луганского аэропорта в 2014 году, сообщают сепаратистские СМИ.

Отмечается, что передача состоялась в районе моста через Северский Донец около города Счастье.

"В результате поисковых работ, в результате молекулярной экспертизы была установлена личность погибшего, и украинская сторона была уведомлена в рамках переговорного процесса. Поэтому сегодня мы выполняем свои обязательства: передаем тело погибшего и костные останки. Личности погибших – и одного и второго – установлены", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате нападения боевиков погиб 22-летний военный Максим Хитайлов. Он служил в 72-й отдельной мотострелковой бригаде им. Черных Запорожцев, был гранатометчиком.

Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.

Начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко заявил, что украинские военные, получившие ранения во время вчерашней атаки боевиков вблизи Золотого, были доставлены в военный мобильный госпиталь, где им была оказана необходимая медицинская помощь.