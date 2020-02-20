Бой возле Золотого: луганские боевики передали ВСУ тело погибшего бойца

2020-02-20 14:59:51

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Передача состоялась в районе моста через Северский Донец около города Счастье

Луганские оккупанты передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля во время атаки боевиков в районе Золотого. Также были переданы останки украинского бойца, погибшего в ходе боев в районе Луганского аэропорта в 2014 году, сообщают сепаратистские СМИ.

Отмечается, что передача состоялась в районе моста через Северский Донец около города Счастье.

боевики, Максим Хитайлов, ВСУ

"В результате поисковых работ, в результате молекулярной экспертизы была установлена личность погибшего, и украинская сторона была уведомлена в рамках переговорного процесса. Поэтому сегодня мы выполняем свои обязательства: передаем тело погибшего и костные останки. Личности погибших – и одного и второго – установлены", – говорится в сообщении.

боевики, Максим Хитайлов, ВСУ

Как ранее сообщал Фокус:

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