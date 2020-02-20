Бой возле Золотого: луганские боевики передали ВСУ тело погибшего бойца
2020-02-20 14:59:51
Передача состоялась в районе моста через Северский Донец около города Счастье
Луганские оккупанты передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля во время атаки боевиков в районе Золотого. Также были переданы останки украинского бойца, погибшего в ходе боев в районе Луганского аэропорта в 2014 году, сообщают сепаратистские СМИ.
Отмечается, что передача состоялась в районе моста через Северский Донец около города Счастье.
"В результате поисковых работ, в результате молекулярной экспертизы была установлена личность погибшего, и украинская сторона была уведомлена в рамках переговорного процесса. Поэтому сегодня мы выполняем свои обязательства: передаем тело погибшего и костные останки. Личности погибших – и одного и второго – установлены", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".
- В результате нападения боевиков погиб 22-летний военный Максим Хитайлов. Он служил в 72-й отдельной мотострелковой бригаде им. Черных Запорожцев, был гранатометчиком.
- Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.
- Начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко заявил, что украинские военные, получившие ранения во время вчерашней атаки боевиков вблизи Золотого, были доставлены в военный мобильный госпиталь, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
- В результате боя на Донбассе военные временно покинули один из наблюдательных пунктов.