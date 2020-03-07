16 подозрений на коронавирус в Украине не подтвердилось, – Минздрав

Исследования еще четырех образцов продолжается

Исследования 16 образцов материалов в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины показали отрицательные результаты на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что исследования еще четырех образцов продолжается.

"В вирусологической референс лаборатории ЦОЗ по состоянию на 7 марта находится на исследовании 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Среди них исследования 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются", – сказано в сообщении.

В течение дня 6 марта в Центр поступило 4 сообщения о подозрениях на коронавирус в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

Как ранее сообщал Фокус:

Жену украинца тоже забрали в больницу на обсервацию по требованию ее соседей.

5 марта на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.