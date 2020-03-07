Верховная Рада не заразна. У депутата Волошина не обнаружили коронавирус

Чтобы оперативно провести тесты, пришлось вмешаться высшему руководству страны

Расширенный тест подтвердил, что в организме народного депутата из фракции ОПЗЖ Олега Волошина нет коронавируса. Об этом он сам написал в Facebook.

"Как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил Дмитрий Разумков, который держал всю эту ситуацию под контролем", – поделился Волошин.

Скандал разразился 6 марта, когда выяснилось, что 27 февраля Волошин встречался во Франции с политиком, который вскоре заболел COVID-19. Чуть ли не силой другие депутаты вывели Волошина из сессионного зала и заставили пройти тесты.

Сначала он прошел экспресс-тесты "на все вирусы респираторной группы", которые не выявили угрозы, а потом подоспел и результат основного.

Сначала результат основного теста не обещал быть быстрым. "В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус. Потому, чтобы в соответствии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечет 14 дней после моего общения во Франции. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше – значит, буду свободным человеком раньше", – рассказал Волошин.

О том, как проходила сдача анализов написала, журналист Соня Кошкина в телеграм-канале: "Человека с подозрением на коронавирус в медицинское учреждение (для сдачи анализов) необходимо доставлять на специально оборудованном транспорте, а сопровождение надлежит выполнять медработникам в специальной защитной одежде. Во всяком случае, именно так это ранее анонсировалось.

Такую "скорую" и вызвали Волошину.

Ждали-ждали. Ждали-ждали.

Но поскольку это середина дня, центр города и вообще первый случай подозрения в Киеве, в больницу пришлось добираться самостоятельно (там просто объяснили, что так будет быстрее).

В клинике взяли анализы.

В ответ на резонный вопрос, когда будут результаты, ответили: после праздников.

Дело в том, что в Александровке берут только первичные анализы, расширенными занимается специальная лаборатория, работающая по не очень напряженному графику.

Для того, чтобы этот график пересмотреть, пришлось включать секретаря СНБО Данилова и нового главу МОЗ Емца".

Как ранее сообщал Фокус: