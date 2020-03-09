В черновицкую областную клиническую больницу приедет врач ВОЗ, чтобы осмотреть больного

В Черновцах госпитализирован еще один человек, с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация на странице в Facebook.

"Мужчина, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 9 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания", – говорится в сообщении.

Там также сообщили, что результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которых ранее доставили в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными. У контактировавших с ними лиц COVID-19 также не подтвержден.

Результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус доставили в больницу 7 марта, пока не готовы.

Как сообщает Укринформ, 11 марта в Черновцы приедет врач Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы осмотреть больного коронавирусом.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила, что ВОЗ всегда делегирует своих представителей в страну, в которой обнаружен больной коронавирусом.

"В их делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно ли лечат больного коронавирусом. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения", – сказала Гусак.

"В данный момент состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса. Он получает адекватное лечение в соответствии со всеми протоколами ВОЗ", – добавила областная чиновница.

Она рассказала, что инфицированному будут еще несколько раз проводить тесты, и лишь после того, как два теста подряд покажут отрицательный результат, можно будет говорить, что человек выздоравливает.

Напомним, 5 марта, в Черновицкой области госпитализировали двоих украинцев с подозрением на коронавирус. 4 марта в больницу с подозрением на коронавирус попали еще трое местных жителей. Еще один "подозреваемый", студент из Черновцов, лег в больницу в Ровно, куда он приехал к родителям.

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При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.

Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.