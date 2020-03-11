Фонд "Твоя опора" стал официальным членом Всемирной федерации сердца

Таким образом "Твоя опора" стала первой и единственной организацией, которая представляет Украину в ВФС

Всемирная федерация сердца является единственной организацией, занимающейся сердечно-сосудистыми заболеваниями, официально связанная со Всемирной организацией здравоохранения. Став членом ВФС, благотворительный фонд "Твоя опора" получил звание официального посла организации в Украине.

"Быть ​​первой и единственной организацией от Украины, которая стала членом Международной федерации сердца – это большая честь и ответственность для нас. Для фонда это возможность популяризировать проблему сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), от которых ежегодно умирает более 400 000 украинцев. ССЗ – это первая причина смертности не только в Украине, но и во всем мире. Только системный подход может изменить отношение к проблеме, и найти эффективные пути для ее решения, которые повлияют на смертность – как взрослую, так и детскую. За 6 лет существования нашего фонда нам удалось спасти 3500 детей, собрав на это более 40 млн грн. Наша цель – это не только решение острых проблем, но и информирование населения о рисках образования болезней сердца и их последствия", – рассказывает основательница фонда "Твоя Опора" Валерия Татарчук.

В Украине главным учреждением, которое занимается лечением детских сердец, является Институт Амосова, где кардиохирурги проводят 700 операций в год. Это единственное учреждение в Украине, где берутся за спасение детей, которые имеют лишь половину сердца от рождения, то есть синдром гипоплазии левых отделов сердца.

"Вступление фонда "Твоя опора" во Всемирную Федерацию Сердца – это первый шаг к масштабированию деятельности фонда. Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в статистике смертности во всем мире. Инфаркты и инсульты "молодеют". Дети с врожденными пороками сердца рождаются в огромном количестве – статистика неутешительна. Наше здоровье и жизнь зависит только от нас. Фонд уже 6 лет помогает детям с врожденными пороками сердца: мы закупаем оборудование, медикаменты, расходные материалы в лучшие кардиоцентры страны. Теперь мы можем усилить нашу деятельность при поддержке Международной федерации сердца", – говорит председатель попечительского совета фонда Маша Ефросинина.

Согласно статистике, в Украине на сердечно-сосудистые заболевания приходится 68% летальности – в год это 460 000 потерянных жизней. Так же ежегодно с пороками сердца рождаются 5500 детей, 30% из них выписывают из роддомов, так и не диагностировав болезнь, в результате чего половина из них погибает. Те же, кого направляют на лечение, часто не могут его себе позволить: кардиохирургию государство критически недофинансирует, не хватает элементарного – расходных материалов и медикаментов.

Справка о Всемирной федерации сердца:

Всемирная федерация сердца (ВФС, World Heart Federation, WHF) – международная некоммерческая организация, основная задача которой – предупреждение и контроль сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, с фокусом на страны с низким и средним уровнем дохода.

Основными принципами деятельности Всемирной федерации сердца является защита, обучение и воспитание. Совместная работа всех членов ВФС направлена ​​на информирование населения о причинах возникновения сердечных заболеваний и инсультов. В том числе, федерацией обеспечивается поддержка правительственных программ в области здравоохранения и обмена научным опытом.

Всемирная федерация сердца является основным представительным органом мирового сообщества сердечно-сосудистой системы, включает более 200 сердечных фондов, научных сообществ, организаций гражданского общества и пациентов из более чем 100 стран мира.

О фонде "Твоя опора":

Благотворительный фонд "Твоя опора" был создан Валерией Татарчук в 2014 году. Начало работы фонда совпало с войной на Востоке Украины. Первая помощь оказывалась семьям переселенцев, семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, а главное – детям, потерявшим родителей.

Миссия благотворительного фонда "Твоя опора" – помощь детям с врожденными пороками сердца (ВПС), а также профилактика сердечно-сосудистых заболеваний среди населения. В течение последних 5 лет фонд помогает крупнейшему в Украине профильному заведению, где спасают детские сердца – Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова.