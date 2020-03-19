Мужчина находился в Украине проездом

В Луцке с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали гражданина Турции. Об этом сообщил главный врач Волынской инфекционной больницы Руслан Морочковський, передает местный телеканал ТРК Аверс.

Отмечается, что мужчина работает дальнобойщиком. На территории Украины он оказался, когда возвращался из рейса.

"Он гражданин Турции, был в рейсе, ибо дальнобойщик. Прибыл из территории России, был в Москве. Скорее всего, как мы поняли, возвращался назад домой. Вчера заболел, с чем и обратился. Тут проездом был. На сегодняшний день состояние ближе к удовлетворительному. Признаков пневмонии нет", – заявил врач.

У 35-летнего иностранца уже отобрали образцы для анализов и отправили их в Киев. Сейчас мужчина находится в изоляции.

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