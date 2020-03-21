В Тернопольской области коронавирусом заразился священник
2020-03-21 09:59:00
В ОГА сообщили, что у священнослужителя большая семья
В Тернопольской области коронавирус был выявлен у 57-летнего священнослужителя из Зелещиков.
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
"Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция. Предварительно известно, что человек священнослужитель. И у него большая семья", – сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.
Глава управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук добавил, что сейчас на самоизоляции находятся около 400 человек.
"Сейчас специалисты разделяют контактных лиц на ближних, дальних и связанных с профессиональной деятельностью. Будут проведены профилактические работы в эпицентре болезни. Дезинфицируют дом больного и рабочее место", – сказал он.
Отметим, сейчас в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже умерли три человека с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).
- 20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.