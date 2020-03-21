В Волынской области зафиксировали первый подтвержденный случай коронавируса, – СМИ
2020-03-21 15:55:00
Мужчина приехал из-за границы и имел подходящие для коронавирусной инфекции симптомы
Первый случай коронавируса в Луцке зафиксировали в Волынской областной инфекционной больнице.
Об этом сообщает ВолыньPost cо ссылкой на источники.
Первый случай заболевания COVID-19 в Луцке обнаружили у жителя села Липы Луцкого района. Мужчина приехал из-за границы и имел подходящие для коронавирусной инфекции симптомы.
Некоторое время он находился на самоизоляции, впоследствии почувствовал симптомы и сдал материалы для теста.
Начальник управления здравоохранения Волынской областной государственной администрации Игорь Ващенюк сообщил, что экспресс-тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Сейчас анализы мужчины отправили на полимеразную цепную реакцию в Киев, что даст окончательные результаты.
Отметим, сейчас в Украине официально зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. За сутки в Черновицкой области подтвердили 10 новых случаев заражения коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже умерли три человека с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).
- 20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.