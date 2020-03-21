В Волынской области зафиксировали первый подтвержденный случай коронавируса, – СМИ

Мужчина приехал из-за границы и имел подходящие для коронавирусной инфекции симптомы

Первый случай коронавируса в Луцке зафиксировали в Волынской областной инфекционной больнице.

Об этом сообщает ВолыньPost cо ссылкой на источники.

Первый случай заболевания COVID-19 в Луцке обнаружили у жителя села Липы Луцкого района. Мужчина приехал из-за границы и имел подходящие для коронавирусной инфекции симптомы.

Некоторое время он находился на самоизоляции, впоследствии почувствовал симптомы и сдал материалы для теста.

Начальник управления здравоохранения Волынской областной государственной администрации Игорь Ващенюк сообщил, что экспресс-тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Сейчас анализы мужчины отправили на полимеразную цепную реакцию в Киев, что даст окончательные результаты.

Отметим, сейчас в Украине официально зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. За сутки в Черновицкой области подтвердили 10 новых случаев заражения коронавирусом.

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