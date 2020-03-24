Из Киева в Москву отправится спецпоезд для эвакуации украинцев из РФ

Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек

В субботу, 28 марта, в Москву из Киева прибудет спецпоезд для эвакуации украинцев из России в рамках отмены железнодорожного сообщения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНИАН.

"28 марта, в субботу, из Киева прибудет в Москву специальный состав "Укрзализныци" для вывоза украинцев из России. В российскую столицу будут доставлены граждане РФ, пожелавшие вернуться на Родину", – сказал один из участников организации эвакуации.

Предполагается, что состав приедет по графику поезда № 5/6 утром в Москву, а вечером отправится в обратном направлении. Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек.

В свою очередь, Россия также готовится эвакуировать граждан РФ из Украины. Посольство России в Украине 19 марта начало прием обращений.

Как ранее сообщал Фокус: