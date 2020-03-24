Из Киева в Москву отправится спецпоезд для эвакуации украинцев из РФ
2020-03-24 16:59:00
Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек
В субботу, 28 марта, в Москву из Киева прибудет спецпоезд для эвакуации украинцев из России в рамках отмены железнодорожного сообщения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНИАН.
"28 марта, в субботу, из Киева прибудет в Москву специальный состав "Укрзализныци" для вывоза украинцев из России. В российскую столицу будут доставлены граждане РФ, пожелавшие вернуться на Родину", – сказал один из участников организации эвакуации.
Предполагается, что состав приедет по графику поезда № 5/6 утром в Москву, а вечером отправится в обратном направлении. Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек.
В свою очередь, Россия также готовится эвакуировать граждан РФ из Украины. Посольство России в Украине 19 марта начало прием обращений.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса.
- с 21 марта в Киеве остановлено движение пассажирского транспорта на время карантина.
- 21 марта Укрзализныця отправила за украинцами в Литве и Латвии поезд "4 столицы".
- 23 марта у пассажиров поезда, который эвакуировал украинцев из Латвии, симптомов коронавируса не обнаружено.
- Правительство Украины планирует дополнительные эвакуационные рейсы из Турции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Казахстана.