Из-за коронавируса на Закарпатье перекроют часть дорог на перевалах

Всем, кто будет въезжать в область, будут проводить температурный скрининг

Закарпатье перекроет половину трасс, связывающих регион с остальной Украиной.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко на своей странице в Facebook.

"Приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород), Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)", – сообщил Гетьманенко.

Движение открыто на двух других дорогах, идущих через Яблунецкий перевал (трасса Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранский перевал (трасса М-06 Киев-Чоп). Всем, кто будет въезжать в область, будут проводить температурный скрининг.

Кроме того, с 00:00 27 марта в регионе закрываются рынки (кроме продуктовых оптовых рынков), кафе на АЗС.

Пресс-служба Закарпатской ОГА сообщила, что что с 18 по 25 марта 6729 жителей области подписали заявление на самоизоляцию. Из них 6346 – обратились к семейным врачам. Всего по области в самоизоляции состоянию на 25 марта находится 7233 закарпатцев.

Как ранее сообщал Фокус: