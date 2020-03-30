Боевики обстреляли позиции ООС: двое военных ранены

Раненых на эвакуационной технике доставили в госпиталь

Боевики обстреляли позиции ООС около населенного пункта Шумы Донецкой области, в результате чего двое военных получили ранения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

"По украинским защитникам российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военных Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении.

Раненых на эвакуационной технике доставили в госпиталь, где оперативно оказали помощь.

Отмечается, что действия оккупнатов не остались без ответа: военные ВСУ дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

В утренней сводке пресс-центре штаба ООС сообщалось, что в течение минувших суток оккупанты на Донбассе 13 раз открывали огонь по позициям ООС, украинские военнослужащие тогда не пострадали.

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