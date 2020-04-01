За два дня от рук боевиков погибли офицер и младший сержант. Известны их имена

Оба служили в армии по контракту

Вчера на Донбассе, во время выполнения боевого задания, погиб лейтенант Александр Маланчук.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Маланчук был родом из Черновцов, 1997 года рождения.

Командир 3-го горно-штурмового возвода 1-й горно-штурмовой роты войсковой части А3029.

Служил в армии по контракту с 2019 года.

По словам бывшего военного капеллана львовской Академии сухопутных войск епископа Степана Суса, Маланчук также закончил Национальную академию сухопутных войск.

Днем ранее, 30 марта, от пули снайпера погиб еще один украинский боец – младший сержант Владимир Мовчанюк.

Мовчанюк, 1983 года рождения, выполнял боевое задание в районе Первомайского.

В армии служил по контракту с мая 2015 года.

Как ранее сообщал Фокус:

20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.