Дело Шеремета: Антоненко продлили срок содержания под стражей до 1 июня

Адвокаты просили освободить подозреваемого из-под стражи

Печерский райсуд Киева продлил до 1 июня содержание под стражей ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает LB.ua.

Издание пишет, что во время судебного заседания сторона обвинения приобщила рассекреченные протоколы негласных следственных действий.

"Эти документы подтверждают, что Антоненко якобы причастен к совершению преступления. В протоколах о том, что его узнают его знакомые, говорят, что это якобы он изображен на камерах видеонаблюдения. Мы привлекли прослушивания телефонов, но уже есть и допросы. На допросах люди подтвердили, что они действительно это говорили", – сказал прокурор Офиса Генпрокурора Сергей Зузак.

В свою очередь адвокат подозреваемого Станислав Кулик заявил, что представленные документы не являются прямыми доказательствами.

"Добавленные сегодня документы не влияют ни на что и не являются прямыми доказательствами. Прокуратура как всегда говорит, что есть еще много работы и нужно получить ряд выводов экспертов по результатам назначенных уже экспертиз. Хотя постановлений о назначении этих экспертиз не приводят ни стороне защиты, ни судьям", – прокомментировал Кулик.

Прокурор также отметил риск побега, давления на свидетелей, экспертов, искажения вещественных доказательств и попросил суд продлить содержание под стражей.

Адвокаты просили освободить из-под стражи Антоненко. Они заявляли, что риски недоказанные, а подозрение необоснованно.

В итоге, судья Олег принял решение продлить Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 июня.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Ее отправили только под ночной домашний арест.

1 апреля Печерский районный суд Киева продлил до 30 мая арест подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.