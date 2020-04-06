Сутки в ООС: боевики совершили 13 обстрелов и потеряли беспилотник

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий был ранен

За сутки 5 апреля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские силы открывали ответный огонь для прекращения обстрелов. Об этом сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов: возле Каменки, Гнутово, Авдеевки, Старогнатовки, Водяного и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Свободного и Крымского.

Вследствие обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.

По данным разведки, наши подразделения нанесли ранения шестерым боевикам, уничтожили два грузовика российского производства "КамАЗ"» и "Урал" и беспилотный летательный аппарат "Застава", который по израильской лицензии производится Уральским заводом гражданской авиации.

С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус: