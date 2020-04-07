В Венгрии попал в ДТП автобус с эвакуированными украинцами, есть пострадавшие

Автобус перевозил граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса"

В Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами, которых эвакуировали на Родину.

Об этом написал замглавы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк в Facebook.

Отмечается, что авария произошла на 75 км международной трассы М3 возле Будапешта. В результате ЧП 8 человек пострадали.

Автобус перевозил граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса".

Всего в автобусе было 8 человек: 2 пострадавших в тяжелом состоянии, 6 – в удовлетворительном. Все они госпитализированы.

Шинкарюк отмечает, что представители дипломатического корпуса выполняют необходимый протокол.

Как ранее писал Фокус:

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