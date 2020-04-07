В Минобороны говорят, что с начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

Во вторник, 7 апреля, в Донецкой области боевики обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина".

Об этом написал журналист телеканала Александр Махов на своей странице в Facebook.

"Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный", – отметил Махов.

По его словам, оккупанты сбросили снаряд с беспилотника, который упал в метре от машины. Снаряд разлетелся на мелкие осколки.

Он уточнил, что осколок пробил насквозь боковое стекло автомобиля, другие попали в кузов.

"В салоне находился я, оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью, никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже", – сообщил журналист.

Махов уточнил LIGA.net, что обстрел произошел около 11:00 в районе Красногоровки.

В свою очередь Министерство обороны Украины сообщает, что с начала текущих суток боевики в зоне проведения ООС на Донбассе не нарушали режим прекращения огня.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, режим тишины на линии боевого соприкосновения российско-оккупационные войска не нарушали", – заявил он.

По словам Мотузяника, подразделения ООС полностью контролируют обстановку, неуклонно соблюдают режим тишины и готовы в случае вражеской вооруженной активности дать надлежащий отпор российским оккупантам.

Как ранее сообщал Фокус: