В районе Красногоровки боевики обстреляли автомобиль с журналистами
2020-04-07 14:22:00
В Минобороны говорят, что с начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины
Во вторник, 7 апреля, в Донецкой области боевики обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина".
Об этом написал журналист телеканала Александр Махов на своей странице в Facebook.
"Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный", – отметил Махов.
По его словам, оккупанты сбросили снаряд с беспилотника, который упал в метре от машины. Снаряд разлетелся на мелкие осколки.
Он уточнил, что осколок пробил насквозь боковое стекло автомобиля, другие попали в кузов.
"В салоне находился я, оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью, никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже", – сообщил журналист.
Махов уточнил LIGA.net, что обстрел произошел около 11:00 в районе Красногоровки.
В свою очередь Министерство обороны Украины сообщает, что с начала текущих суток боевики в зоне проведения ООС на Донбассе не нарушали режим прекращения огня.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, режим тишины на линии боевого соприкосновения российско-оккупационные войска не нарушали", – заявил он.
По словам Мотузяника, подразделения ООС полностью контролируют обстановку, неуклонно соблюдают режим тишины и готовы в случае вражеской вооруженной активности дать надлежащий отпор российским оккупантам.
Как ранее сообщал Фокус:
- За минувшие сутки 6 апреля боевики восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В ответ наши воины применили дежурные огневые средства.
- За сутки 5 апреля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня и потеряли беспилотник. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.