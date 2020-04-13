За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил

За минувшие сутки, 12 апреля, боевики из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов погиб украинский воин, еще один боец получил боевое поражение.

Военнослужащие из состава Объединенных сил дали решительный ответ на все преступные действия противника, применив штатное вооружение. В результате, враг отказался от дальнейших провокаций. Потери противника уточняются.

В ходе текущего периода боевики огневой активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

О смерти побратима сообщила пресс служба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр".

"Сегодня утром (12 апреля, - ред.) в результате вражеского обстрела позиций холодноярцев из гранатомета ушел из жизни пехотинец Леонид Скакуненко с позывным "Барон". В это время солдат был на боевом дежурстве", – говорится в сообщении.

Леонид служил по контракту в механизированном батальоне 93 отдельной механизированной бригады с сентября 2017 года. Он родился 22 апреля 1987 в селе Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. Имел среднее образование.

В 2014 году был призван в ряды Национальной гвардии Украины по мобилизации.

Впоследствии пришел на контракт к 93-й бригады ВСУ, в составе которой воевал уже третью ротацию. Ранее участвовал в боевых действиях в Новотроицком, Новоселовке 2, в окрестностях Крымского.

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