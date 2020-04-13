Кабмин упростил закупку девяти препаратов для лечения коронавируса, — Степанов

В обход процедуры закона о публичных закупках также могут закупаться шесть наименований медицинской техники

Пациентов с зафиксированным лабораторно COVID-19 врачи должны лечить по утвержденным протоколам. При этом они могут применять и так называемые офф-лейбл препараты. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"В зависимости от течения болезни врачи используют протоколы, лечат утвержденными препаратами. Конечно, врачи могут добавлять препараты в зависимости от состояния больного. В протоколе указаны такие офф-лейбл лекарственные средства. У них нет показаний для использования при COVID-19, и до утверждения протоколов врачи не могли их применять", – пояснил министр.

Офф-лейбл – использование лекарственных средств по показаниям, не утвержденным государственными регулирующими органами, или не упомянутым в инструкции по применению.

Также Степанов сообщил, что Кабинет министров для борьбы с коронавирусом включил еще девять препаратов в перечень лекарственных средств, которые могут закупаться вне рамок закона о публичных закупках. Это: гидроксихлорохин, хлорохин, лопинавир/ритонавир, тоцилизумаб, озельтамивир, ремдесивир, фавипиравир, меропенем и моксифлоксацин.

В этот перечень включены и шесть наименований медицинской техники: компьютерные томографы, видеобронхоскопы, стационарные рентгеновские аппараты, портативные электрокардиографы, дефибрилляторы и аппараты УЗИ, пять наименований медизделий для лабораторных исследований.

Кроме того, в перечень включены специализированные санитарные автомобили экстренной (скорой) помощи и транспортные средства для проведения санитарной обработки территорий и сооружений.

Министр также сказал, что "госпредприятие "Медицинские закупки Украины" готово сегодня заключить договор на закупку 90 тысяч костюмов биозащиты для медиков, которые в конце недели будут поставлена в регионы".

Напомним, первый протокол лечения коронавируса в Украине приняли 2 апреля. В нем приводится перечень лекарств, которыми разрешается лечить COVID-19. Также описываются рекомендации по применению таких препаратов.

Среди разрешенных препаратов – ремдесивир, гироксихлорохина / хлорохин и лопинавир / ритонавир.

Указанные средства применяются в соответствии со степенью тяжести заболевания и при условии согласия пациента.

Позже Минздрав разрешил использовать также новый японский противовирусный препарат фавипиравир.

Фокус рассказывал, что известно о новом методе лечения коронавируса COVID-19 с помощью гидроксихлорохина и азитромицина.

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