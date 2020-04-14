Мэр Днепра пригрозил отключить воду и свет церквям за несоблюдение карантина
2020-04-14 16:48:00
В качестве еще одной меры "убеждения" Филатов предложил перекопать дороги к храмам
Мэр Днепра Борис Филатов пообещал отключить воду и свет церквям, если священники не будут соблюдать карантинный режим.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Филатов отметил, что, кроме штрафов от полиции и уголовных дел, они получат "весь комплекс мер от городской власти". Он отмети, что власти города никогда не ругались со священниками. Но если те хотят рисковать здоровьем людей, то тогда, пригрозил Филатов, пусть не обижаются.
"Хотите сидеть без воды и света, с заложенной дверью и перекопаными дорогами? Мы вам все это обеспечим. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог", – уточнил мэр.
Также, по словам Филатова, церквям "стоит ждать отмены документов за землю и любых разрешений на реконструкцию".
Как ранее сообщал Фокус:
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Министерство внутренних дел ранее озвучило рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
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Кроме того, он призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.
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УПЦ Московского патриархата призвала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.